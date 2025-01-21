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Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание 11-го игрового дня

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание 11-го игрового дня
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В ночь с 21 на 22 января состоится 11-й игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у мужчин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. 1/4 финала. Расписание на 21 января (время — московское):

6:30. Бен Шелтон (США, 21) – Лоренцо Сонего (Италия);
11:30. Янник Синнер (Италия, 1) – Алекс де Минор (Австралия, 8).

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, который текущий розыгрыш покинул во втором круге. Синнер же завтра, 22 января, поборется за выход в полуфинал с австралийцем Алексом де Минором.

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