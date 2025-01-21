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Джокович: с каждым днём чувствую всё бо́льшую связь с Марреем

Джокович: с каждым днём чувствую всё бо́льшую связь с Марреем
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался, что победа над третьей ракеткой мира 21-летним испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Australian Open — 2025 сильнее сплотила его с новоиспечённым тренером Энди Марреем.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«С каждым днём я чувствую всё бо́льшую связь с Энди. Мы сталкиваемся с трудностями каждый божий день, но люди, очевидно, этого не замечают. Мы стараемся выжимать максимум из каждого дня и расти вместе. Он предан моей карьере, моим целям на этом турнире настолько, насколько это возможно.

Он согласился работать со мной и оказывает мне всяческую поддержку, стараясь, чтобы у нас всё получилось. Это была огромная победа для всех нас, включая Энди и меня, в наших отношениях. Вот почему я пошёл к нему, потому что я был очень благодарен за то, что он был рядом», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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