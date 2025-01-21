Джокович: с каждым днём чувствую всё бо́льшую связь с Марреем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался, что победа над третьей ракеткой мира 21-летним испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Australian Open — 2025 сильнее сплотила его с новоиспечённым тренером Энди Марреем.
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«С каждым днём я чувствую всё бо́льшую связь с Энди. Мы сталкиваемся с трудностями каждый божий день, но люди, очевидно, этого не замечают. Мы стараемся выжимать максимум из каждого дня и расти вместе. Он предан моей карьере, моим целям на этом турнире настолько, насколько это возможно.
Он согласился работать со мной и оказывает мне всяческую поддержку, стараясь, чтобы у нас всё получилось. Это была огромная победа для всех нас, включая Энди и меня, в наших отношениях. Вот почему я пошёл к нему, потому что я был очень благодарен за то, что он был рядом», — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 21 января 2025
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