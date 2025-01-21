«Он делает великое дело». Янник Синнер — об успехах Лоренцо Сонего на Australian Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об успехах своего соотечественника 55-й ракетки мира Лоренцо Сонего на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Он особенный парень, мы хорошо знаем друг друга и являемся хорошими друзьями вне корта. Мы виделись до и после игры, рад за него. Он делает великое дело», — приводит слова Синнера Super Tennis TV.

Напомним, Лоренцо Сонего установил уникальное достижение для теннисистов из Италии, выйдя в четвертьфинал турнира «Большого шлема» среди мужчин после того, как ему исполнилось 29 лет.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 он обыграл 121-ю ракетку мира американца Лёнера Тина со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. Далее Сонего встретится с 20-м номером мирового рейтинга американцем Беном Шелтоном.