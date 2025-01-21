Джокович ответил, повлиял ли его на игру в 1/4 финала AO скандал с бойкотом телеканала

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил, как ему удалось сохранить концентрацию в четвертьфинале Australian Open — 2025 на фоне громкого скандала с Channel 9.

В четвертьфинале турнира Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

«Я переживал подобное несколько раз в своей карьере, думаю, этот опыт помог мне понять, как противостоять невзгодам и откуда черпать необходимую силу и энергию, чтобы выигрывать матчи и турниры.

Честно говоря, я не припомню, чтобы в прошлом хоть один «Шлем» обошёлся без какой-либо драмы. Но, я думаю, это только часть пути. Мы здесь все соревнуемся и делаем всё возможное, чтобы завоевать титул чемпиона турнира «Большого шлема». Многое случается на нашем пути, и это нормально. Я просто доволен тем, как мне удалось сыграть на протяжении всего турнира, включая сегодняшний вечер, против одного из двух или трёх лучших игроков в мире за последние три или четыре года, так что это просто отличная победа, я очень горжусь ею», — сказал Джокович на пресс-конференции.