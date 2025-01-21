Джокович ответил, повлиял ли его на игру в 1/4 финала AO скандал с бойкотом телеканала

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил, как ему удалось сохранить концентрацию в четвертьфинале Australian Open — 2025 на фоне громкого скандала с Channel 9.
В четвертьфинале турнира Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|3
|4
«Я переживал подобное несколько раз в своей карьере, думаю, этот опыт помог мне понять, как противостоять невзгодам и откуда черпать необходимую силу и энергию, чтобы выигрывать матчи и турниры.
Честно говоря, я не припомню, чтобы в прошлом хоть один «Шлем» обошёлся без какой-либо драмы. Но, я думаю, это только часть пути. Мы здесь все соревнуемся и делаем всё возможное, чтобы завоевать титул чемпиона турнира «Большого шлема». Многое случается на нашем пути, и это нормально. Я просто доволен тем, как мне удалось сыграть на протяжении всего турнира, включая сегодняшний вечер, против одного из двух или трёх лучших игроков в мире за последние три или четыре года, так что это просто отличная победа, я очень горжусь ею», — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 21 января 2025
-
22:30
-
22:03
-
21:49
-
21:45
-
21:25
-
21:07
-
20:59
-
20:58
-
20:47
-
20:41
-
20:30
-
20:00
-
19:59
-
19:47
-
19:35
-
19:23
-
19:00
-
18:54
-
18:38
-
18:37
-
18:25
-
18:16
-
17:57
-
17:50
-
17:47
-
17:36
-
17:28
-
17:22
-
17:15
-
17:05
-
16:57
-
16:50
-
16:39
-
16:05
-
15:55