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Джокович ответил, повлиял ли его на игру в 1/4 финала AO скандал с бойкотом телеканала

Джокович ответил, повлиял ли его на игру в 1/4 финала AO скандал с бойкотом телеканала
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил, как ему удалось сохранить концентрацию в четвертьфинале Australian Open — 2025 на фоне громкого скандала с Channel 9.

В четвертьфинале турнира Джокович со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я переживал подобное несколько раз в своей карьере, думаю, этот опыт помог мне понять, как противостоять невзгодам и откуда черпать необходимую силу и энергию, чтобы выигрывать матчи и турниры.

Честно говоря, я не припомню, чтобы в прошлом хоть один «Шлем» обошёлся без какой-либо драмы. Но, я думаю, это только часть пути. Мы здесь все соревнуемся и делаем всё возможное, чтобы завоевать титул чемпиона турнира «Большого шлема». Многое случается на нашем пути, и это нормально. Я просто доволен тем, как мне удалось сыграть на протяжении всего турнира, включая сегодняшний вечер, против одного из двух или трёх лучших игроков в мире за последние три или четыре года, так что это просто отличная победа, я очень горжусь ею», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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