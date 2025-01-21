Андреева/Шнайдер — Рахимова/Соррибес-Тормо: во сколько начало, где смотреть 1/4 финала AO

В ночь с 21 на 22 января серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с тандемом Камиллы Рахимовой (Россия) и Сары Соррибес-Тормо (Испания) за выход в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2025. Эта встреча поставлена первым запуском на арене Маргарет Корт и начнётся чуть позже 3:00 мск.
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Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции доступны в тематических группах во «ВКонтакте».
Эти пары впервые сыграют друг с другом — более того, Рахимова и Соррибес-Тормо вообще проводят первый совместный турнир. Мирра и Диана выступают вместе в четвёртый раз и идут на серии побед из семи матчей.
- 21 января 2025
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