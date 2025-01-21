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Эмма Наварро — Ига Швёнтек: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала AO-2025

Эмма Наварро — Ига Швёнтек: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала AO-2025
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В среду, 22 января, состоится матч 1/4 финала Australian Open — 2025, где встретятся вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек и восьмая ракетка мира американка Эмма Наварро. Игра начнётся не ранее 5:00 мск.

Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 05:00 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Наварро и Швёнтек играли между собой один раз, в 2018 году на турнире в Чарльстоне. Тогда победу одержала Ига со счётом 6:0, 6:2.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Календарь Australian Open - 2025
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