Мария Шарапова опубликовала свежие фото из Давоса

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свежие фото. Шарапова в данный момент находится в Давосе (Швейцария), где выступает в качестве спикера в клубном доме The Stagwell.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Помимо Шараповой, в беседах на разные темы о современном мире примут участие совладелец «Интер Майами» и бывший футболист мадридского «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм и британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.