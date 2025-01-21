Фото: эмоции Карлоса Алькараса после поражения от Джоковича на Australian Open — 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас весьма болезненно воспринял поражение от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open — 2025.

Об этом свидетельствуют кадры с послематчевой пресс-конференции Алькараса.

Фото: The Tennis Letter

Напомним, Алькарас (3) проиграл Джоковичу (7) со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. Тем самым, Новак не позволил Карлосу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году. Для «Карьерного шлема» (наличие победы на каждом ТБШ) Алькарасу не хватает именно титула на Australian Open.

Титулы чемпиона ТБШ у Алькараса:

US Open (2022 год);

Уимблдон (2023, 2024 годы);

«Ролан Гаррос» (2024 год).