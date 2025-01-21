Фото: эмоции Карлоса Алькараса после поражения от Джоковича на Australian Open — 2025
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас весьма болезненно воспринял поражение от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open — 2025.
Об этом свидетельствуют кадры с послематчевой пресс-конференции Алькараса.
Фото: The Tennis Letter
Напомним, Алькарас (3) проиграл Джоковичу (7) со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. Тем самым, Новак не позволил Карлосу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году. Для «Карьерного шлема» (наличие победы на каждом ТБШ) Алькарасу не хватает именно титула на Australian Open.
Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|6
|
|4
|3
|4
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Титулы чемпиона ТБШ у Алькараса:
US Open (2022 год);
Уимблдон (2023, 2024 годы);
«Ролан Гаррос» (2024 год).
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