Андреева/Шнайдер — Рахимова/Соррибес-Тормо: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала AO-2025

В ночь с 21 на 22 января серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с тандемом Камиллы Рахимовой (Россия) и Сары Соррибес-Тормо (Испания) за выход в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2025. Эта встреча поставлена первым запуском на арене Маргарет Корт и начнётся чуть позже 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Камилла Рахимова/Сара Соррибес-Тормо в четвертьфинале Australian Open — 2025.

Эти пары впервые сыграют друг с другом — более того, Рахимова и Соррибес-Тормо вообще проводят первый совместный турнир. Мирра и Диана выступают вместе в четвёртый раз и идут на серии побед из семи встреч.