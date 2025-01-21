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Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Камилла Рахимова/Сара Соррибес-Тормо: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Australian Open — 2025

Андреева/Шнайдер — Рахимова/Соррибес-Тормо: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала AO-2025
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В ночь с 21 на 22 января серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сразятся с тандемом Камиллы Рахимовой (Россия) и Сары Соррибес-Тормо (Испания) за выход в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2025. Эта встреча поставлена первым запуском на арене Маргарет Корт и начнётся чуть позже 3:00 мск.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 03:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Рахимова С. Соррибес-Тормо

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Камилла Рахимова/Сара Соррибес-Тормо в четвертьфинале Australian Open — 2025.

Эти пары впервые сыграют друг с другом — более того, Рахимова и Соррибес-Тормо вообще проводят первый совместный турнир. Мирра и Диана выступают вместе в четвёртый раз и идут на серии побед из семи встреч.

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