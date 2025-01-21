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Видео: Алькарас забавно отреагировал на эффектное завершение розыгрыша от Соболенко

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас забавно отреагировал на эффектное завершение розыгрыша резаным ударом от трёхкратной победительницы мэйджоров, первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

Зрелищный момент произошёл во втором сете матча (при счёте 1:4) Соболенко (1) с 32-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Павлюченковой (27) в рамках четвертьфинала Australian Open – 2025. Соболенко выиграла поединок со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Алькарас в это время готовился к встрече с сербом Новаком Джоковичем в тренажёрном зале и параллельно следил за матчем Соболенко. Его живая реакция на удар Арины попала в объективы камер.

Напомним, Алькарас (3) проиграл Джоковичу (7) со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. Тем самым Новак не позволил Карлосу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году.