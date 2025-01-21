Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Алькарас забавно отреагировал на эффектное завершение розыгрыша от Соболенко

Видео: Алькарас забавно отреагировал на эффектное завершение розыгрыша от Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас забавно отреагировал на эффектное завершение розыгрыша резаным ударом от трёхкратной победительницы мэйджоров, первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

Зрелищный момент произошёл во втором сете матча (при счёте 1:4) Соболенко (1) с 32-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Павлюченковой (27) в рамках четвертьфинала Australian Open – 2025. Соболенко выиграла поединок со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Australian Open (ж). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 11:05 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
2 		6 3
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Алькарас в это время готовился к встрече с сербом Новаком Джоковичем в тренажёрном зале и параллельно следил за матчем Соболенко. Его живая реакция на удар Арины попала в объективы камер.

Напомним, Алькарас (3) проиграл Джоковичу (7) со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. Тем самым Новак не позволил Карлосу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году.

Материалы по теме
Какое зрелище! Джокович победил Алькараса в 1/4 финала AO и обошёл Медведева в рейтинге Какое зрелище! Джокович победил Алькараса в 1/4 финала AO и обошёл Медведева в рейтинге
Павлюченкова прервала серию Соболенко из 24 победных сетов на АО. Но Арина — в полуфинале Павлюченкова прервала серию Соболенко из 24 победных сетов на АО. Но Арина — в полуфинале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android