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Андрей Рублёв опубликовал совместное фото с Джаредом Лето

Андрей Рублёв опубликовал совместное фото с Джаредом Лето
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в социальной сети Xiaohongshu совместные фотографии с лидером группы 30 Seconds to Mars, певцом и актёром Джаредом Лето.

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

По всей видимости, Рублёв встретился с Лето на концерте 30 Seconds to Mars, который прошёл в Дубае (ОАЭ) 12 декабря. В это время Андрей принимал участие в Мировой теннисной лиге (выставочный командный турнир).

На текущем Australian Open – 2025 Рублёв (9) выступил неудачно. Андрей проиграл 112-й ракетке мира из Бразилии 18-летнему Жоао Фонсеке (Q) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

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