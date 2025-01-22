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Янник Синнер — Алекс де Минор: во сколько начало, где смотреть 1/4 финала Australian Open — 2025

Янник Синнер — Алекс де Минор: во сколько начало, где смотреть 1/4 финала Australian Open
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Сегодня, 22 января, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сразится с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Данный поединок поставлен четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Счёт личных встреч теннисистов— 9-0 в пользу Синнера. Впервые Янник победил де Минора в финале молодёжного Итогового турнира – 2019.

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