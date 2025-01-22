Янник Синнер — Алекс де Минор: во сколько начало, где смотреть 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 22 января, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сразится с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Данный поединок поставлен четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Счёт личных встреч теннисистов— 9-0 в пользу Синнера. Впервые Янник победил де Минора в финале молодёжного Итогового турнира – 2019.