Карлос Алькарас назвал одну вещь, которой научился, играя на турнирах «Большого шлема»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, чему научился за время игры на турнирах «Большого шлема».

«Одна вещь, которой я научился, играя на «Шлемах» — нужно беречь энергию. Были матчи, в которых я этого не делал: подбадривал себя, играл с толпой или кричал «Vamos» очень часто со 100-процентной отдачей. Потом, может быть, в третьем, четвёртом сете, у меня заканчивались силы. Так что научился сохранять энергию для тех встреч, которые требуют больших физических усилий. Сегодня, думаю, мне это удалось, хотя иногда чувствовал, что мог бы сыграть лучше. В целом сказал бы, что сейчас на «Шлемах» предпочитаю быть более расслабленным на корте», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Карлос Алькарас уступил 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6.