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Карлос Алькарас назвал одну вещь, которой научился, играя на турнирах «Большого шлема»

Карлос Алькарас назвал одну вещь, которой научился, играя на турнирах «Большого шлема»
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, чему научился за время игры на турнирах «Большого шлема».

«Одна вещь, которой я научился, играя на «Шлемах» — нужно беречь энергию. Были матчи, в которых я этого не делал: подбадривал себя, играл с толпой или кричал «Vamos» очень часто со 100-процентной отдачей. Потом, может быть, в третьем, четвёртом сете, у меня заканчивались силы. Так что научился сохранять энергию для тех встреч, которые требуют больших физических усилий. Сегодня, думаю, мне это удалось, хотя иногда чувствовал, что мог бы сыграть лучше. В целом сказал бы, что сейчас на «Шлемах» предпочитаю быть более расслабленным на корте», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Australian Open (м). 1/4 финала
21 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 3 4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Карлос Алькарас уступил 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6.

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