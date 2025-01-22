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Янник Синнер — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Australian Open — 2025

Янник Синнер — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Australian Open
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Сегодня, 22 января, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сразится с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025. Данный поединок поставлен четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Алекс де Минор в четвертьфинале Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 11:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Счёт личных встреч теннисистов — 9-0 в пользу Синнера. Впервые Янник победил де Минора ещё в финале молодёжного Итогового турнира ATP – 2019.

Действующим чемпионом Australian Open является именно Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, который текущий розыгрыш покинул во втором круге.

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