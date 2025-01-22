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Мирра Андреева в паре с Дианой Шнайдер с «баранкой» вышли в 1/2 финала AO-2025

Мирра Андреева в паре с Дианой Шнайдер с «баранкой» вышли в 1/2 финала AO-2025
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В ночь с 21 на 22 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч четвертьфинала в женском парном разряде между российским дуэтом Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой и парой Камиллы Рахимовой (Россия) и Сары Соррибес-Тормо (Испания). Встреча закончилась победой Мирры и Дианы в двух сетах — 6:3, 6:0.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 03:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Рахимова С. Соррибес-Тормо

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Шнайдер и Андреева ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса при трёх двойных ошибках и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале россиянки встретятся с парой победительниц матча Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд — Кристина Младенович/Чжан Шуай.

Календарь АО-2025 (парный)
Турнирная сетка АО-2025 (парный)
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