Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз — Элина Свитолина, результат матча 22 января 2025, счет 2:1 (3:6, 6:3, 6:4), 1/4 финала Australian Open — 2025

Мэдисон Киз вышла в полуфинал Australian Open — 2025, переиграв Элину Свитолину
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 21 на 22 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз и 27-й в мировом рейтинге украинкой Элиной Свитолиной. Встреча закончилась победой Киз в трёх сетах — 3:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 03:40 МСК
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Киз шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из девяти брейк-пойнтов. Свитолина выполнила три эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч один брейк-пойнт из двух полученных.

В полуфинале Australian Open — 2025 Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча 1/4 финала между восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро и вторым номером мирового рейтинга Игой Швёнтек из Польши.

Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде

Видео: События 2024 года в теннисе

Материалы по теме
Елена Рыбакина проиграла Мэдисон Киз и не смогла выйти в четвертьфинал АО-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android