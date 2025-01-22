Мэдисон Киз вышла в полуфинал Australian Open — 2025, переиграв Элину Свитолину

В ночь с 21 на 22 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз и 27-й в мировом рейтинге украинкой Элиной Свитолиной. Встреча закончилась победой Киз в трёх сетах — 3:6, 6:3, 6:4.
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Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Киз шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из девяти брейк-пойнтов. Свитолина выполнила три эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч один брейк-пойнт из двух полученных.
В полуфинале Australian Open — 2025 Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча 1/4 финала между восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро и вторым номером мирового рейтинга Игой Швёнтек из Польши.
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