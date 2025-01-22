Определились соперницы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном полуфинале AO-2025

В ночь с 21 на 22 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился матч 1/4 финала в женском парном разряде между чешско-американским дуэтом Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд, посеянным под первым номером, и парой Кристины Младенович (Франция) и Чжан Шуай (Китай). Встреча закончилась победой Синяковой и Таунсенд в двух сетах — 6:1, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Синякова и Таунсенд три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов. Младенович и Шуай выполнили два эйса при двух двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из двух заработанных.

В полуфинале Australian Open — 2025 Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд сыграют с российским дуэтом в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

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