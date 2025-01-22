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Эмма Наварро — Ига Швёнтек, результат матча 22 января 2025, счет 0:2 (1:6, 2:6), 1/4 финала Australian Open — 2025

Ига Швёнтек победила Эмму Наварро и вышла в полуфинал Australian Open — 2025
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В ночь с 21 на 22 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро и второй в мировом рейтинге Игой Швёнтек из Польши. Встреча закончилась победой Швёнтек в двух сетах — 6:1, 6:2.

Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 05:55 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Швёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Наварро выполнила один эйс при одной двойной ошибке и проиграла свой единственный за матч брейк-пойнт.

В полуфинале Australian Open — 2025 Ига Швёнтек сыграет с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде

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