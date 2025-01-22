Ига Швёнтек победила Эмму Наварро и вышла в полуфинал Australian Open — 2025

В ночь с 21 на 22 января мск на проходящем в австралийском Мельбурне Australian Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде между восьмой ракеткой мира американкой Эммой Наварро и второй в мировом рейтинге Игой Швёнтек из Польши. Встреча закончилась победой Швёнтек в двух сетах — 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Швёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Наварро выполнила один эйс при одной двойной ошибке и проиграла свой единственный за матч брейк-пойнт.

В полуфинале Australian Open — 2025 Ига Швёнтек сыграет с 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

Видео: Допинг-скандалы в теннисе