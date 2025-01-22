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Стали известны все участницы полуфиналов Australian Open — 2025 в одиночном разряде

Стали известны все участницы полуфиналов Australian Open — 2025 в одиночном разряде
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На Открытом чемпионате Австралии – 2025, который проходит в эти дни в австралийском Мельбурне, определились все участницы стадии 1/2 финала в женском одиночном разряде.

Борьбу за общую победу на турнире «Большого шлема» на этой стадии продолжат Арина Соболенко (первая ракетка мира, первый посев на турнире, Беларусь), Ига Швёнтек (вторая ракетка мира, второй посев, Польша), Паула Бадоса (12-я в рейтинге WTA, 11-й посев, Испания) и Мэдисон Киз (14-я в рейтинге WTA, 19-й посев, США).

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Все пары 1/2 финала:

  • Арина Соболенко — Паула Бадоса
  • Мэдисон Киз — Ига Швёнтек.
Календарь Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в женском одиночном разряде

Видео: Арина Соболенко сняла совместное видео с Игой Швёнтек

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