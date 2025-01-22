Андреева и Шнайдер в полуфинале AO, Клаудиньо близок к уходу из «Зенита». Главное к утру
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал Australian Open — 2025 в парном разряде, бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо может покинуть Петербург и отправиться в Катар, «Барселона» и «Бенфика» устроили яркое голевое пиршество в Лиге чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева в паре с Дианой Шнайдер с «баранкой» вышли в 1/2 финала AO-2025.
- Клаудиньо покинет «Зенит» и продолжит карьеру в Катаре — Globo.
- «Барселона» совершила камбэк в матче ЛЧ с «Бенфикой», победив со счётом 5:4.
- Клаудиньо обманул президента «Палмейраса», согласовав переход в «Аль-Садд» — UOL.
- Кучеров обогнал Овечкина и вышел на второе место среди россиян по голам в этом сезоне НХЛ.
- «Зенит» продал Вендела в «Ботафого» за € 20 млн, бразильцы хотят его прихода зимой — Эрнан
- 20 сейвов Шестёркина и шайба Панарина помогли «Рейнджерс» всухую разгромить «Оттаву».
- «Монако» минимально обыграл «Астон Виллу», Головин вышел на поле во втором тайме.
- После матча «Бенфика» — «Барселона» произошла драка с участием Рафиньи.
- Стали известны все участницы полуфиналов Australian Open — 2025 в одиночном разряде.
- Шайба Уилсона помогла «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон». Овечкину отличиться не удалось.
- ЦСКА сравнял счёт на последних секундах, но проиграл «Северстали» по буллитам.
- СКА во второй раз в сезоне обыграл «Локомотив» и прервал четырёхматчевую серию поражений.
- «Лейкерс» переиграли «Вашингтон», 40-летний Леброн Джеймс оформил трипл-дабл.
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