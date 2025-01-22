Андреева и Шнайдер в полуфинале AO, Клаудиньо близок к уходу из «Зенита». Главное к утру

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал Australian Open — 2025 в парном разряде, бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо может покинуть Петербург и отправиться в Катар, «Барселона» и «Бенфика» устроили яркое голевое пиршество в Лиге чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».