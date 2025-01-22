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Определились полуфиналистки Australian Open — 2025 в женском парном разряде

Определились полуфиналистки Australian Open — 2025 в женском парном разряде
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На Открытом чемпионате Австралии – 2025, который проходит в эти дни в австралийском Мельбурне, определились все участницы стадии 1/2 финала в женском парном разряде.

Теннис. Australian Open — 2025. Женщины, парный разряд. Полуфиналы:

  • Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия)
  • Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

В 2024 году Australian Open в женском парном разряде выиграл дуэт Се Шувэй и представительницы Бельгии Элисе Мертенс. В финале они обыграли украинку Людмилу Киченок и Елену Остапенко.

Календарь Australian Open - 2025 в паре (ж)
Сетка Australian Open - 2025 в паре (ж)
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