Определились полуфиналистки Australian Open — 2025 в женском парном разряде
На Открытом чемпионате Австралии – 2025, который проходит в эти дни в австралийском Мельбурне, определились все участницы стадии 1/2 финала в женском парном разряде.
Теннис. Australian Open — 2025. Женщины, парный разряд. Полуфиналы:
- Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия)
- Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
В 2024 году Australian Open в женском парном разряде выиграл дуэт Се Шувэй и представительницы Бельгии Элисе Мертенс. В финале они обыграли украинку Людмилу Киченок и Елену Остапенко.
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