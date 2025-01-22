В матче 1/4 финала AO Швёнтек добежала до мяча с двойным отскоком. Судья засчитала ей очко

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 между американкой Эммой Наварро и полькой Игой Швёнтек произошёл неприятный инцидент.

На подаче Швёнтек при счёте 3:2 (AD:40) Наварро исполнила укороченный удар, который полька отбила только со второго отскока, что противоречит правилам. Судья на вышке, Ева Асдераки, не заметила этого, и розыгрыш продолжился. В итоге американка проиграла очко, а затем не смогла выиграть ни одного гейма в матче.

Первый отскок Фото: Кадр из трансляции

На видеоповторе действительно видно, что Швёнтек не сумела добраться до укороченного с первого отскока мяча. Судья отказалась смотреть видеоповтор из-за того, что Наварро не остановила розыгрыш сразу.

Второй отскок Фото: Кадр из трансляции