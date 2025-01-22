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В матче 1/4 финала AO Швёнтек добежала до мяча с двойным отскоком. Судья засчитала ей очко

В матче 1/4 финала AO Швёнтек добежала до мяча с двойным отскоком. Судья засчитала ей очко
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В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 между американкой Эммой Наварро и полькой Игой Швёнтек произошёл неприятный инцидент.

Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 05:55 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

На подаче Швёнтек при счёте 3:2 (AD:40) Наварро исполнила укороченный удар, который полька отбила только со второго отскока, что противоречит правилам. Судья на вышке, Ева Асдераки, не заметила этого, и розыгрыш продолжился. В итоге американка проиграла очко, а затем не смогла выиграть ни одного гейма в матче.

Первый отскок

Первый отскок

Фото: Кадр из трансляции

На видеоповторе действительно видно, что Швёнтек не сумела добраться до укороченного с первого отскока мяча. Судья отказалась смотреть видеоповтор из-за того, что Наварро не остановила розыгрыш сразу.

Второй отскок

Второй отскок

Фото: Кадр из трансляции

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