В матче 1/4 финала AO Швёнтек добежала до мяча с двойным отскоком. Судья засчитала ей очко
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В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2025 между американкой Эммой Наварро и полькой Игой Швёнтек произошёл неприятный инцидент.
Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 05:55 МСК
8
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
На подаче Швёнтек при счёте 3:2 (AD:40) Наварро исполнила укороченный удар, который полька отбила только со второго отскока, что противоречит правилам. Судья на вышке, Ева Асдераки, не заметила этого, и розыгрыш продолжился. В итоге американка проиграла очко, а затем не смогла выиграть ни одного гейма в матче.
Первый отскок
Фото: Кадр из трансляции
На видеоповторе действительно видно, что Швёнтек не сумела добраться до укороченного с первого отскока мяча. Судья отказалась смотреть видеоповтор из-за того, что Наварро не остановила розыгрыш сразу.
Второй отскок
Фото: Кадр из трансляции
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