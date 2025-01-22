«Трудно кого-то винить». Эмма Наварро — о двойном отскоке Иги Швёнтек

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро прокомментировала инцидент с двойным отскоком во втором сете своего четвертьфинального матча со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Это произошло в моменте. Как я уже говорила, всё произошло очень быстро. Не знаю, поняла она или нет. В конечном итоге, должен принять решение судья. Трудно кого-то винить, сложное решение. Думаю, что правила должны быть другими. Считаю,, что мы, конечно, должны иметь возможность оценить ситуацию и потом и принять решение», — сказала Наварро на пресс-конференции.