«Стало намного легче». Диана Шнайдер — об игре с Миррой Андреевой в паре

20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась об игре с 17-летней соотечественницей Миррой Андреевой в парном разряде.

«У нас очень хорошая связь, как на корте, так и за его пределами. Играть стало намного легче. Я знаю, что она собирается делать на корте, а она знает, что буду делать я», — сказала Шнайдер в интервью пресс-службе Australian Open.

На Открытом чемпионате Австралии Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал. Ранее в январе они впервые выиграли совместный титул на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 2024 году россиянки завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже (Франция).