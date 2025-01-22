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«Стало намного легче». Диана Шнайдер — об игре с Миррой Андреевой в паре

«Стало намного легче». Диана Шнайдер — об игре с Миррой Андреевой в паре
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20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась об игре с 17-летней соотечественницей Миррой Андреевой в парном разряде.

«У нас очень хорошая связь, как на корте, так и за его пределами. Играть стало намного легче. Я знаю, что она собирается делать на корте, а она знает, что буду делать я», — сказала Шнайдер в интервью пресс-службе Australian Open.

На Открытом чемпионате Австралии Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал. Ранее в январе они впервые выиграли совместный титул на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 2024 году россиянки завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже (Франция).

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