Швёнтек выиграла 9 из 12 первых встреч на ТБШ против соперниц из топ-10
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Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла 9 из 12 первых встреч на турнирах «Большого шлема» против соперниц из топ-10. За последние 40 лет такое удавалось только бывшей первой ракетке мира, чехословацкой теннисистке Мартине Навратиловой, у неё было 10 побед.
В матче 1/4 финала Australian Open — 2025 Ига Швёнтек обыграла восьмую ракетку мира американку Эмму Наварро. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Швёнтек.
Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 05:55 МСК
8
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Напомним, действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.
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