Швёнтек выиграла 9 из 12 первых встреч на ТБШ против соперниц из топ-10

Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла 9 из 12 первых встреч на турнирах «Большого шлема» против соперниц из топ-10. За последние 40 лет такое удавалось только бывшей первой ракетке мира, чехословацкой теннисистке Мартине Навратиловой, у неё было 10 побед.

В матче 1/4 финала Australian Open — 2025 Ига Швёнтек обыграла восьмую ракетку мира американку Эмму Наварро. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Швёнтек.

Напомним, действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.