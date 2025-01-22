«Пронесло». Андреева назвала худшее, что может произойти для их пары со Шнайдер

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об игре с 20-летней соотечественницей Дианой Шнайдер в парном разряде.

«Перед «Шлемом» мы общались друг с другом и думали, хотим ли мы обе играть в парном разряде. В Брисбене мы решили, почему бы и нет, и всё сложилось хорошо. Худшее, что может случиться, это если бы нам пришлось играть друг против друга. Но когда я не вижу её имени рядом со своим в сетке, я думаю: хорошо, пронесло. Нас пронесло», — сказала Андреева в интервью пресс-службе Australian Open.

На Открытом чемпионате Австралии Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал. Ранее в январе они впервые выиграли совместный титул, на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).