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Швёнтек впервые в своей карьере не проиграла ни одного гейма на своей подаче

Швёнтек впервые в своей карьере не проиграла ни одного гейма на своей подаче
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Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек впервые в своей карьере не проиграла ни одного гейма на своей подаче в четырёх матчах подряд на Australian Open-2025.

Соперницами в этих четырёх матчах были: представительница Словакии Ребекка Шрамкова (6:0, 6:2), британка Эмма Радукану (6:1, 6:0), немка Ева Лис (6:0, 6:1). Последняя встреча была в матче 1/4 финала Australian Open-2025, где Ига Швёнтек обыграла восьмую ракетку мира, американку Эмму Наварро. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Швёнтек.

Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 05:55 МСК
Эмма Наварро
8
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Напомним, действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.

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