Швёнтек впервые в своей карьере не проиграла ни одного гейма на своей подаче

Победительница пяти турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек впервые в своей карьере не проиграла ни одного гейма на своей подаче в четырёх матчах подряд на Australian Open-2025.

Соперницами в этих четырёх матчах были: представительница Словакии Ребекка Шрамкова (6:0, 6:2), британка Эмма Радукану (6:1, 6:0), немка Ева Лис (6:0, 6:1). Последняя встреча была в матче 1/4 финала Australian Open-2025, где Ига Швёнтек обыграла восьмую ракетку мира, американку Эмму Наварро. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Швёнтек.

Напомним, действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.