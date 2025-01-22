Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек проиграла 14 геймов на пути в полуфинал AO. Рекорд — у Марии Шараповой

Швёнтек проиграла 14 геймов на пути в полуфинал AO. Рекорд — у Марии Шараповой
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек проиграла всего 14 геймов за пять матчей на пути в полуфинал Australian Open — 2025. Стоит отметить, что ровно половину из них она отдала в одной встрече — в первом круге с чешкой Катержиной Синяковой.

Абсолютный рекорд по количеству проигранных геймов перед полуфиналом Открытого чемпионата Австралии принадлежит пятикратной чемпионке «Шлемов», бывшей первой ракетке мира россиянке Марии Шараповой. В 2013 году она проиграла всего девять геймов за пять матчей.

Ещё меньше геймов, чем Швёнтек, проигрывали две теннисистки — американка Моника Селеш (12 в 1991-м) и немка Штеффи Граф (13 в 1989-м). 14 геймов также отдавала швейцарка Мартина Хингис (2002).

Материалы по теме
Фото
В матче 1/4 финала AO Швёнтек добежала до мяча с двойным отскоком. Судья засчитала ей очко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android