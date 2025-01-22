Швёнтек проиграла 14 геймов на пути в полуфинал AO. Рекорд — у Марии Шараповой

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек проиграла всего 14 геймов за пять матчей на пути в полуфинал Australian Open — 2025. Стоит отметить, что ровно половину из них она отдала в одной встрече — в первом круге с чешкой Катержиной Синяковой.

Абсолютный рекорд по количеству проигранных геймов перед полуфиналом Открытого чемпионата Австралии принадлежит пятикратной чемпионке «Шлемов», бывшей первой ракетке мира россиянке Марии Шараповой. В 2013 году она проиграла всего девять геймов за пять матчей.

Ещё меньше геймов, чем Швёнтек, проигрывали две теннисистки — американка Моника Селеш (12 в 1991-м) и немка Штеффи Граф (13 в 1989-м). 14 геймов также отдавала швейцарка Мартина Хингис (2002).