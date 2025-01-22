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Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, что им больше всего нравится друг в друге

Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, что им больше всего нравится друг в друге
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер ответили, что им больше всего нравится в образах друг друга.

Мирра: мне нравится форма, красное платье и красная бандана. Цвет почти такой же, как у платья, так что это выглядит потрясающе.

Диана: мне нравятся её кудрявые волосы. Я как-то подумала, что хотела бы такие же. А потом она такая, лучше бы у меня были прямые волосы (смеётся).

Мирра: нет, ну мне нравятся мои кудрявые волосы, но иногда они просто доставляют столько хлопот. Я могу на них потратить около 15 минут, и это прямо как тренировка верхней части тела. Знаете, всё должно быть идеально, сказали теннисистки в интервью пресс-службе Australian Open.

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