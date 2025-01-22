Мирра Андреева призналась, что в парных матчах со Шнайдер обсуждает парней среди зрителей

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что иногда обсуждает зрителей с 20-летней соотечественницей Дианой Шнайдер во время игры в матчах парного разряда.

«Иногда мы обсуждаем некоторых людей в толпе. Мы такие: «Ты видела этого парня? О, да, он красивый». Так что, знаете, иногда бывают вот такие разговоры. Но, конечно, когда я играю в одиночном разряде, стараюсь никуда не смотреть. Я больше сосредоточена, чем в парном разряде. Там я развлекаюсь, мы говорим обо всём, что только возможно (Шнайдер смеётся на фоне)», — сказала Андреева в интервью пресс-службе Australian Open.

На Открытом чемпионате Австралии Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал. Ранее в январе они впервые выиграли совместный титул на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 2024 году россиянки завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже (Франция).