Швёнтек — самая молодая теннисистка, вышедшая в 7-й полуфинал «Шлема», со времён Шараповой

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в седьмой раз в карьере вышла в полуфинал на мэйджоре. Сегодня, 22 января, в матче четвертьфинала Australian Open она обыграла американку Эмму Наварро (6:1, 6:2).

23-летняя Швёнтек стала самой молодой теннисисткой с 2006 года, которой удалось оформить семь полуфиналов на «Шлемах». 19 лет назад на US Open в свой седьмой полуфинал вышла пятикратная победительница ТБШ россиянка Мария Шарапова. Тогда ей было 19 лет.

За выход в финал Australian Open — 2025 Ига Швёнтек поспорит с американкой Мэдисон Киз.