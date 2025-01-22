Швёнтек — самая молодая теннисистка, вышедшая в 7-й полуфинал «Шлема», со времён Шараповой
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в седьмой раз в карьере вышла в полуфинал на мэйджоре. Сегодня, 22 января, в матче четвертьфинала Australian Open она обыграла американку Эмму Наварро (6:1, 6:2).
Australian Open (ж). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 05:55 МСК
8
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
23-летняя Швёнтек стала самой молодой теннисисткой с 2006 года, которой удалось оформить семь полуфиналов на «Шлемах». 19 лет назад на US Open в свой седьмой полуфинал вышла пятикратная победительница ТБШ россиянка Мария Шарапова. Тогда ей было 19 лет.
За выход в финал Australian Open — 2025 Ига Швёнтек поспорит с американкой Мэдисон Киз.
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