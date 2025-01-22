Бен Шелтон вышел в полуфинал Australian Open — 2025, обыграв Лоренцо Сонего

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче 1/4 финала он одолел итальянца Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. За это время Шелтон выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Сонего три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Australian Open Бен Шелтон поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия).