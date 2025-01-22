Бен Шелтон вышел в полуфинал Australian Open — 2025, обыграв Лоренцо Сонего
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20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче 1/4 финала он одолел итальянца Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).
Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 07:45 МСК
20
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
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|4
|7 7
|
|5
|6
|6 4
55
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. За это время Шелтон выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Сонего три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в финал Australian Open Бен Шелтон поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия).
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