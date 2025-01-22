Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон вышел в полуфинал Australian Open — 2025, обыграв Лоренцо Сонего

Бен Шелтон вышел в полуфинал Australian Open — 2025, обыграв Лоренцо Сонего
Комментарии

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче 1/4 финала он одолел итальянца Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 07:45 МСК
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 4 7 7
4 		5 6 6 4
             
Лоренцо Сонего
55
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. За это время Шелтон выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Сонего три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Australian Open Бен Шелтон поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия).

Календарь Australian Open - 2025 (м)
Сетка Australian Open - 2025 (м)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android