«Можете меня освистывать». Бен Шелтон — о своём полуфинале на Australian Open — 2025

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о своём предстоящем полуфинале Australian Open — 2025, в котором сыграет либо с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером, либо с австралийцем Алексом де Минором.

«Ну, если [буду играть] с домашним фаворитом, то 100% вы, ребята, можете меня освистывать. Можете бросать мне в голову всякую всячину. Если с номером один в мире, то, вероятно, будет то же самое», — сказал Шелтон в интервью на корте после матча.

Напомним, в четвертьфинале Бен Шелтон одолел итальянца Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).