Шелтон и Надаль — единственные игроки-левши, с 1988-го дошедшие до полуфиналов AO и USO
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20-я ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон стал одним из двух теннисистов-левшей вместе с Рафаэлем Надалем, с 1988 года дошедших до полуфинала двух турниров «Большого шлема» на твёрдом покрытии.
В матче 1/4 финала Australian Open-2025 Шелтон победил итальянца Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(7:5).
Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 07:45 МСК
20
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
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|5
|6
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55
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
В 2023 году Бен Шелтон дошёл до полуфинала US Open. В четвертьфинале он обыграл француза Фрэнсиса Тиафо (6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2) и впервые в карьере дошёл до 1/2 финала турнира Большого шлема. В полуфинале Шелтон проиграл Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 2:6, 6:7(4).
За выход в финал Australian Open Бен Шелтон сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором.
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