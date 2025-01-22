Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон и Надаль — единственные игроки-левши, с 1988-го дошедшие до полуфиналов AO и USO

Шелтон и Надаль — единственные игроки-левши, с 1988-го дошедшие до полуфиналов AO и USO
Аудио-версия:
Комментарии

20-я ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон стал одним из двух теннисистов-левшей вместе с Рафаэлем Надалем, с 1988 года дошедших до полуфинала двух турниров «Большого шлема» на твёрдом покрытии.

В матче 1/4 финала Australian Open-2025 Шелтон победил итальянца Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(7:5).

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 07:45 МСК
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 4 7 7
4 		5 6 6 4
             
Лоренцо Сонего
55
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

В 2023 году Бен Шелтон дошёл до полуфинала US Open. В четвертьфинале он обыграл француза Фрэнсиса Тиафо (6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2) и впервые в карьере дошёл до 1/2 финала турнира Большого шлема. В полуфинале Шелтон проиграл Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 2:6, 6:7(4).

За выход в финал Australian Open Бен Шелтон сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором.

Календарь Australian Open - 2025
Турнирная сетка Australian Open - 2025
Материалы по теме
«Можете меня освистывать». Бен Шелтон — о своём полуфинале на Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android