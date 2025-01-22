Шелтон и Надаль — единственные игроки-левши, с 1988-го дошедшие до полуфиналов AO и USO

20-я ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон стал одним из двух теннисистов-левшей вместе с Рафаэлем Надалем, с 1988 года дошедших до полуфинала двух турниров «Большого шлема» на твёрдом покрытии.

В матче 1/4 финала Australian Open-2025 Шелтон победил итальянца Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(7:5).

В 2023 году Бен Шелтон дошёл до полуфинала US Open. В четвертьфинале он обыграл француза Фрэнсиса Тиафо (6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2) и впервые в карьере дошёл до 1/2 финала турнира Большого шлема. В полуфинале Шелтон проиграл Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 2:6, 6:7(4).

За выход в финал Australian Open Бен Шелтон сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором.