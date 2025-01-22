Шелтон — шестой игрок, которому удалось дважды выйти в полуфинал ТБШ с 2023 года
Поделиться
20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал шестым игроком, которому удалось дважды выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» с 2023 года. Тогда Шелтон дошёл до полуфинала US Open.
Ранее такой же отметки достигли серб Новак Джокович (4 полуфинала), итальянец Янник Синнер (3/4), немецкий теннисист Александр Зверев (3), испанец Карлос Алькарас (3) и россиянин Даниил Медведев (3).
Американец в матче 1/4 финала Australian Open — 2025 обыграл итальянца Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).
Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 07:45 МСК
20
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|4
|7 7
|
|5
|6
|6 4
55
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
За выход в финал Australian Open Бен Шелтон сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 января 2025
-
13:47
-
13:34
-
13:27
-
13:07
-
13:01
-
12:46
-
12:34
-
12:30
-
12:06
-
11:52
-
11:35
-
11:18
-
11:01
-
10:52
-
10:20
-
10:15
-
10:03
-
09:59
-
09:53
-
09:44
-
09:32
-
09:17
-
08:30
-
07:48
-
07:30
-
07:24
-
06:31
-
06:00
-
05:38
-
04:44
-
00:56
-
00:14
- 21 января 2025
-
23:32
-
23:18
-
23:07