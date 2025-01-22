Шелтон — шестой игрок, которому удалось дважды выйти в полуфинал ТБШ с 2023 года

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал шестым игроком, которому удалось дважды выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» с 2023 года. Тогда Шелтон дошёл до полуфинала US Open.

Ранее такой же отметки достигли серб Новак Джокович (4 полуфинала), итальянец Янник Синнер (3/4), немецкий теннисист Александр Зверев (3), испанец Карлос Алькарас (3) и россиянин Даниил Медведев (3).

Американец в матче 1/4 финала Australian Open — 2025 обыграл итальянца Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

За выход в финал Australian Open Бен Шелтон сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором.