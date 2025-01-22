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Шелтон — шестой игрок, которому удалось дважды выйти в полуфинал ТБШ с 2023 года

Шелтон — шестой игрок, которому удалось дважды выйти в полуфинал ТБШ с 2023 года
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20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал шестым игроком, которому удалось дважды выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» с 2023 года. Тогда Шелтон дошёл до полуфинала US Open.

Ранее такой же отметки достигли серб Новак Джокович (4 полуфинала), итальянец Янник Синнер (3/4), немецкий теннисист Александр Зверев (3), испанец Карлос Алькарас (3) и россиянин Даниил Медведев (3).

Американец в матче 1/4 финала Australian Open — 2025 обыграл итальянца Лоренцо Сонего (55-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 07:45 МСК
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 4 7 7
4 		5 6 6 4
             
Лоренцо Сонего
55
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

За выход в финал Australian Open Бен Шелтон сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором.

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