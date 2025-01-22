Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер и Шелтон — единственные рождённые в 2000-х игроки, выходившие в 1/2 финала AO и USO

Синнер и Шелтон — единственные рождённые в 2000-х игроки, выходившие в 1/2 финала AO и USO
Комментарии

22-летний американец Бен Шелтон стал одним из двух теннисистов, рождённых в 2000-х годах, которому удалось выйти как минимум в полуфинал обоих турниров «Большого шлема», проводящихся на харде. В матче 1/4 финала Australian Open — 2025 Шелтон победил итальянца Лоренцо Сонего.

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 07:45 МСК
Бен Шелтон
20
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 4 7 7
4 		5 6 6 4
             
Лоренцо Сонего
55
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

В 2023 году Бен Шелтон выходил в полуфинал US Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

Вторым игроком, которому покорилось такое достижение, является лидер мирового рейтинга ATP 23-летний итальянец Янник Синнер. Он играл в полуфиналах AO-2024 и USO-2024, оба из которых выиграл, а впоследствии завоевал титулы на этих турнирах.

Материалы по теме
«Можете меня освистывать». Бен Шелтон — о своём полуфинале на Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android