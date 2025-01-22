Синнер и Шелтон — единственные рождённые в 2000-х игроки, выходившие в 1/2 финала AO и USO

22-летний американец Бен Шелтон стал одним из двух теннисистов, рождённых в 2000-х годах, которому удалось выйти как минимум в полуфинал обоих турниров «Большого шлема», проводящихся на харде. В матче 1/4 финала Australian Open — 2025 Шелтон победил итальянца Лоренцо Сонего.

В 2023 году Бен Шелтон выходил в полуфинал US Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

Вторым игроком, которому покорилось такое достижение, является лидер мирового рейтинга ATP 23-летний итальянец Янник Синнер. Он играл в полуфиналах AO-2024 и USO-2024, оба из которых выиграл, а впоследствии завоевал титулы на этих турнирах.