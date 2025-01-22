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«Даже не видела точку контакта». Ига Швёнтек — об инциденте с двойным отскоком

«Даже не видела точку контакта». Ига Швёнтек — об инциденте с двойным отскоком
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала инцидент с двойным отскоком в четвертьфинальном матче Australian Open — 2025 с американкой Эммой Наварро.

«Честно говоря, я не смотрела повтор после этого момента, потому что после очка не смотрела на экраны. Хотела оставаться сосредоточенной и не хотела, чтобы этот момент долго засел у меня в голове. Я не была уверена, был ли двойной отскок или я ударила по мячу ободом ракетки.

Трудно сказать, потому что я бежала сломя голову. Я даже не видела точку контакта, не знаю. Иногда вы действительно не смотрите на это, когда бьёте по мячу. Так что я не уверена. Думаю, что принимать решение — это работа судьи. Я тоже ждала VAR, но его не было, поэтому просто продолжила [играть]», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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