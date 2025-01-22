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На АО впервые с 1967 года в финале микста сразятся только австралийские теннисисты

На АО впервые с 1967 года в финале микста сразятся только австралийские теннисисты
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Австралийская пара в полуфинальной встрече Australian Open – 2025 Кимберли Биррелл и Джон-Патрик Смит обыграли британскую пару Оливии Николлс и Генри Паттена со счётом 6:4, 6:4. Таким образом, в финальном матче в смешанном парном разряде Australian Open – 2025 впервые с 1967 года сыграют пары, состоящие только из австралийских теннисистов.

Australian Open — микст. 1/2 финала
22 января 2025, среда. 10:20 МСК
Оливия Николлс
Великобритания
Оливия Николлс
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
О. Николлс Г. Паттен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		2
7 7 		6
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Джон-Патрик Смит
Австралия
Джон-Патрик Смит
К. Биррелл Д. Смит

В финале микста Australian Open 1967 года победу одержали Оуэн Дэвидсон (Австралия) и Лесли Тёрнер (Австралия). Они одолели Тони Роша (Австралия) и Джуди Тегарт (Австралия) со счётом 9:7, 6:4.

Финальный матч состоится 24 января между австралийскими парами Кимберли Биррелл/Джон-Патрика Смита и Оливией Гадеки/Джона Пирса.

Australian Open — микст. Финал
24 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Джон-Патрик Смит
Австралия
Джон-Патрик Смит
К. Биррелл Д. Смит
Не начался
1 2 3
         
         
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
О. Гадеки Д. Пирс
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