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Синнер — де Минор: итальянец выиграл первый сет в четвертьфинале Australian Open — 2025

Синнер — де Минор: итальянец выиграл первый сет в четвертьфинале Australian Open — 2025
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В эти минуты проходит матч четвертьфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и восьмой номер рейтинга австралиец Алекс де Минор.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Первый сет встречи остался за Синнером со счётом 6:3.

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6
3 		2
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Счёт личных встреч разгромный — 9-0 в пользу Синнера. Впервые Янник победил Алекса ещё в финале Молодёжного итогового в Милане в 2019 году. В прошлом году было три поединка — в финале Роттердама, в группе Итогового чемпионата ATP и в рамках полуфинала Кубка Дэвиса. Итальянец выиграл все в двух партиях и вообще за всё время лишь один сет австралийцу уступил — в четвертьфинале Софии-2020.

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