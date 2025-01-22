Синнер — де Минор: итальянец выиграл первый сет в четвертьфинале Australian Open — 2025

В эти минуты проходит матч четвертьфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и восьмой номер рейтинга австралиец Алекс де Минор.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Первый сет встречи остался за Синнером со счётом 6:3.

Счёт личных встреч разгромный — 9-0 в пользу Синнера. Впервые Янник победил Алекса ещё в финале Молодёжного итогового в Милане в 2019 году. В прошлом году было три поединка — в финале Роттердама, в группе Итогового чемпионата ATP и в рамках полуфинала Кубка Дэвиса. Итальянец выиграл все в двух партиях и вообще за всё время лишь один сет австралийцу уступил — в четвертьфинале Софии-2020.