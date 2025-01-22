Александр Зверев и Хольгер Руне сыграют на турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро

Стал известен заявочный список турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), который пройдёт с 17 по 23 февраля.
Заявку возглавил вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. Кроме того, на турнире выступят: 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне, 15-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти, чилийский теннисист Алехандро Табило, занимающий 26-ю строчку в мировом рейтинге, и действующий чемпион турнира аргентинец Себастьян Баэс (28-я ракетка мира).
Сообщается, что уайлд-кард от организаторов получит 18-летний бразильский игрок Жоао Фонсека.
Полный заявочный лист выглядит таким образом:
Фото: Скриншот заявки