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Александр Зверев и Хольгер Руне сыграют на турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро

Александр Зверев и Хольгер Руне сыграют на турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро
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Стал известен заявочный список турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), который пройдёт с 17 по 23 февраля.

Заявку возглавил вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. Кроме того, на турнире выступят: 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне, 15-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти, чилийский теннисист Алехандро Табило, занимающий 26-ю строчку в мировом рейтинге, и действующий чемпион турнира аргентинец Себастьян Баэс (28-я ракетка мира).

Сообщается, что уайлд-кард от организаторов получит 18-летний бразильский игрок Жоао Фонсека.

Полный заявочный лист выглядит таким образом:

Фото: Скриншот заявки

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