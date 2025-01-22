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Даррен Кэхилл ответил, будет ли тренировать другого теннисиста после Синнера

Даррен Кэхилл ответил, будет ли тренировать другого теннисиста после Синнера
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Австралийский специалист Даррен Кэхилл высказался о тренерской работе с итальянцем Янником Синнером. На прошлой неделе Синнер сообщил, что прекратит сотрудничество с Кэхиллом по итогам 2025 года, а австралиец завершит тренерскую карьеру.

«Синнер находится в фантастических руках, Симоне Ваньоцци проделывает невероятную работу. Вернусь ли я, если позвонит другой теннисист? Только если ты (бывшая австрийская теннисистка Барбара Шетт. — Прим. «Чемпионата») тоже вернёшься», — приводит слова Кэхилла Сorriere dello Sport.

Кэхилл начал работать в команде итальянца с 2022 года. Австралийский специалист является одним из двух тренеров Синнера. Помимо него, Янника тренирует итальянец Симоне Ваньоцци.

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