Петрова: Андреева и Шнайдер будут очень опасны в паре и станут лидерами к концу года

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова оценила перспективы россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в паре.

«Единственные слабые стороны Андреевой и Шнайдер в том, что они не особо опытные парные теннисистки. Синякова — очень опытная теннисистка в паре, а Таунсенд опасная у сетки, ведь она левша и отлично подаёт. У наших девчонок задача — играть собранно и точно, хорошо принимать и плотно держать заднюю линию.

Андреева и Шнайдер только погружаются в парную атмосферу и узнают, как играть, поэтому не должно быть никакого давления. Они теннисистки, которые больше играют в одиночку, где их приоритет. Пара — это для удовольствия и хорошей тренировки. Не думаю, что девчонки будут сильно переживать, если у них что-то не получится. Поэтому они выйдут на матч свободно и с хорошим настроением. Шансы на победу в полуфинале у них есть, ведь они уже доказали это на Олимпиаде, дойдя до финала. Думаю, они будут очень опасны в этом сезоне и займут строчку лидерства к концу года, если продолжат показывать хорошие результаты», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.