Синнер — де Минор: итальянец уверенно взял второй сет в 1/4 финала Australian Open — 2025
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В эти минуты проходит матч четвертьфинала на Australian Open — 2025, в котором встречаются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и восьмой номер рейтинга австралиец Алекс де Минор.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка. Второй сет встречи остался за Синнером со счётом 6:2. Первую партию также выиграл итальянец (6:3).
Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|
|2
|1
8
Алекс де Минор
А. де Минор
Счёт личных встреч разгромный — 9-0 в пользу Синнера. Впервые Янник победил Алекса ещё в финале молодёжного Итогового в Милане в 2019 году. В прошлом году было три поединка — в финале Роттердама, в группе Итогового чемпионата ATP и в рамках полуфинала Кубка Дэвиса. Итальянец выиграл всё в двух партиях и за всё время лишь один сет австралийцу уступил — в четвертьфинале Софии-2020.
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