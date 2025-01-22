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Виктор Янчук: Андреева и Шнайдер могут выиграть Australian Open

Виктор Янчук: Андреева и Шнайдер могут выиграть Australian Open
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук оценил уровень игры россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде на Australian Open — 2025.

«Положительные ожидания от полуфинала с участием Андреевой и Шнайдер. У наших девочек хороший настрой. Прошло достаточно времени с Олимпиады, чтобы они сыгрались. Если они были вторыми, значит, могут быть и первыми. Они конкурентоспособны с любой парой, но всё зависит от удачи. Иногда пара мячей решает исход матча. Будем надеяться на лучшее.

Андреева иногда играет слишком мягко в паре, нужно играть резче, сильнее и мощнее, а также активнее перехватывать. Мирре ещё не хватает мастерства, но она прогрессирует. Пара — непредсказуемая вещь, это лотерея. Ситуация меняется, как погода в горах. Так и было в финале Олимпиады. Но надежда на выход в финал есть. Наши девчонки по своему потенциалу, силе и подготовке могут выиграть Australian Open», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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