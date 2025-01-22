«Судьи думают над этим. Это их работа». Швёнтек — об изменениях правил видеоповтора

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мнением об изменении правила видеоповтора спорного момента. В матче 1/4 финала Australian Open — 2025 судья Ева Асдераки не заметила двойной отскок после укороченного удара американки Эммы Наварро.
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– Как вы думаете, нужно ли изменить это правило, чтобы судья после розыгрыша мог посмотреть повтор и принять правильное решение?
– Я не знаю. Никогда не погружалась в это глубоко – теперь придётся. Честно говоря, это первый раз, когда со мной произошло что-то подобное, так что я не уверена. Но, думаю, у них было достаточно времени, чтобы всё обдумать. Так что, если бы был какой-то наилучший вариант, то в теннисе он бы давно использовался. У нас уже случались некоторые напряжённые ситуации в других матчах и во встречах ATP-тура в прошлом году. Судьи думают над этим. Это их работа – устанавливать справедливые правила, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
На Australian Open есть возможность просмотра видеоповтора спорного момента, но Наварро не смогла воспользоваться этой опцией, так как должна была остановить розыгрыш после удара Швентек. Она этого не сделала.
- 22 января 2025
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