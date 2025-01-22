Янник Синнер легко обыграл де Минора и вышел в полуфинал Australian Open — 2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче 1/4 финала он одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором (восьмой номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время Синнер выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету де Минора два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За выход в свой второй подряд финал на Australian Open Янник Синнер поборется с американцем Беном Шелтоном (20-я ракетка мира).