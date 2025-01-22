Янник Синнер легко обыграл де Минора и вышел в полуфинал Australian Open — 2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025. В матче 1/4 финала он одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором (восьмой номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:2, 6:1.
Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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8
Алекс де Минор
А. де Минор
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. За это время Синнер выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету де Минора два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
За выход в свой второй подряд финал на Australian Open Янник Синнер поборется с американцем Беном Шелтоном (20-я ракетка мира).
Комментарии
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