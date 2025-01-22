Бен Шелтон раскритиковал работу корреспондентов во время Australian Open — 2025

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон раскритиковал работу корреспондентов на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«На этой неделе я был немного шокирован тем, как корреспонденты обращались с игроками. Тот мужчина, который высмеивал Новака, это был не единичный случай. Я замечал такое с разными игроками, не только у себя.

Есть несколько комментариев, которые мне сделали в послематчевых интервью несколько разных парней, например: «Эй, Монфис достаточно стар, чтобы быть твоим отцом. Может, он твой отец». Или сегодня на корте: «Эй, Бен, каково это, что независимо от того, с кем ты играешь в своём следующем матче, никто не будет болеть за тебя».

Может быть, это и правда, но я не думаю, что такой комментарий уважителен от парня, которого я никогда раньше в своей жизни не видел. Корреспонденты должны помогать нам развивать наш спорт и помогать спортсменам, которые только что выиграли важный матч. Считаю, что было слишком много негатива. Думаю, это нужно изменить», — сказал Шелтон на пресс-конференции.