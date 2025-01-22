Синнер стал самым молодым игроком после Надаля, вышедшим второй раз подряд в полуфинал АО

Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком, вышедшим второй раз подряд в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после Рафаэля Надаля. Синнер сделал это на отметке 23 года и 159 дней.

Ранее такое удавалось бывшей первой ракетке мира испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю в 2008 году. Испанцу был 21 год.

В матче 1/4 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минора (восьмой номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.