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Синнер стал самым молодым игроком после Надаля, вышедшим второй раз подряд в полуфинал АО

Синнер стал самым молодым игроком после Надаля, вышедшим второй раз подряд в полуфинал АО
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Победитель двух турниров «Большого шлема», победитель 19 турниров ATP, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком, вышедшим второй раз подряд в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после Рафаэля Надаля. Синнер сделал это на отметке 23 года и 159 дней.

Ранее такое удавалось бывшей первой ракетке мира испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю в 2008 году. Испанцу был 21 год.

В матче 1/4 финала Australian Open — 2025 Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минора (восьмой номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 1
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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