Синнер одержал 20 побед на AО за столько же матчей, за сколько Надаль и Федерер
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 20-ю победу в карьере на Открытом чемпионате Австралии. Сегодня, 22 января, в четвертьфинале Australian Open — 2025 он обыграл австралийца Алекса де Минора.
Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
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Алекс де Минор
А. де Минор
Для достижения отметки в 20 побед Синнеру потребовалось 24 матча. Это лучший результат мельбурнского «Шлема» в XXI веке, который он теперь делит с многократными победителями турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
Лучшим результатом Синнера на AO является титул 2024 года. В 2022 году он играл в четвертьфинале, в 2023-м — в четвёртом круге. В 2020 и 2021 годах проигрывал в первом и втором кругах соответственно.
Комментарии
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