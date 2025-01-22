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Синнер одержал 20 побед на AО за столько же матчей, за сколько Надаль и Федерер

Синнер одержал 20 побед на AО за столько же матчей, за сколько Надаль и Федерер
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 20-ю победу в карьере на Открытом чемпионате Австралии. Сегодня, 22 января, в четвертьфинале Australian Open — 2025 он обыграл австралийца Алекса де Минора.

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 1
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Для достижения отметки в 20 побед Синнеру потребовалось 24 матча. Это лучший результат мельбурнского «Шлема» в XXI веке, который он теперь делит с многократными победителями турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

Лучшим результатом Синнера на AO является титул 2024 года. В 2022 году он играл в четвертьфинале, в 2023-м — в четвёртом круге. В 2020 и 2021 годах проигрывал в первом и втором кругах соответственно.

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