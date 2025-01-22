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Карлос Алькарас опубликовал в соцсетях пост после поражения от Джоковича на AO-2025

Карлос Алькарас опубликовал в соцсетях пост после поражения от Джоковича на AO-2025
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост на личной странице в социальных сетях после вылета с Australian Open — 2025. Напомним, в четвертьфинале он проиграл 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.

«Я боролся до конца, но было не суждено. Поздравляю Новака с победой в крутой битве вчера! Увидимся в следующем году, Мельбурн! Спасибо вам за поддержку», — написал Алькарас.

Четвертьфинальный матч Джоковича и Алькараса завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу серба. Далее он сразится со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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